عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هيئة الكتاب تواصل تقديم أمسياتها الشعرية بقاعة صلاح عبد الصبور

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس، الأمسية الشعرية الثانية بقاعة صلاح عبد الصبور، بمقر الهيئة الكائن على كورنيش النيل، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الرمضاني لوزارة الثقافة.

واستضافت الأمسية الشعراء أحمد سويلم وجمال فتحي وشيرين العدوي وعلي عطا ومسعود شومان ويسري حسان، وأدارها محمد المتيم، وسط حضور كوكبة من  الشعراء والمثقفين.

ومن المقرر أن تعقد الأمسية الشعرية الثالثة للهيئة مساء اليوم، بمشاركة الشعراء: فاطمة ناعوت، مروة نبيل، أسامة حداد، أمجد ريان، إبراهيم عبد الفتاح، بشير رفعت، حنين طارق، ويديرها عيد عبد الحليم.

وتقيم الهيئة سلسلة من الأمسيات الشِّعْرية اليومية خلال شهر رمضان بقاعة صلاح عبدالصبور، تحت إشراف وإدارة الشاعر أحمد الشهاوي، ويشارك فيها الشعراء من مختلف الأجيال والاتجاهات الشعرية، مع التركيز على الأصوات الجديدة في الشعر المصري، كما يشارك في الأمسيات شعراء من مختلف البلدان العربية الذين يعيشون في مصر.

ومن المقرر أن تقام بعد العيد مباشرة وطوال أيام السنة أمسيات شعرية دائمة إضافة إلى حوار مع شاعر من أصحاب التجارب الراسخة يقدم فيه تجربته ومسيرته الشعرية، كما ستناقش الأعمال الشعرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وعن بقية دور النشر المصرية والعربية، كما ستتم استضافة شعراء عرب طوال العام للاحتفاء بتجاربهم، كما ستقام ورش عمل حول كتابة الشعر وترجمته إلى اللغات الأجنبية دون مقابل.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الأمسية الشعرية الثانية صلاح عبد الصبور البرنامج الثقافي الرمضاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

بمقدم 25 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا جديدة| اعرف الشروط واحجز وحدتك

قرار حكومي بتوجيه رئاسي| انخفاض الأسعار بنسبة 20%.. ومفاجأة سارة بعد العيد

ترشيحاتنا

رحب بقرار مجلس الأمن.. الأزهر يطالب بوقف دائمٍ لجرائم الكيان المحتل

مصر وكرواتيا| "الفراعنة" في مواجهة “الناريون”.. الغيابات تضرب المنتخب وهذا التشكيل المتوقع

مصرع 5 صينيين وإصابة العديد في هجوم انتحاري بباكستان

مدرب البرتغال يعلق على مستوى كريستيانو رونالدو داخل الملعب

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة غدًا والقاهرة تسجل 31 درجة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خورشيد باشا.. قاد جيش العثمانيين وكره محمد على ومات مسموما

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

بدون أدوية .. علاج يخلصك من الإمساك المزمن نهائيا

نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ