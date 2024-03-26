انطلاق برنامج دكتوراه اللغة الإنجليزية للأغراض المتخصصة بكلية اللغة والإعلام بالإسكندرية

أعلنت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، موافقة لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، على اعتماد اللائحة وبدء الدراسة ببرنامج الدكتوراه في اللغة الإنجليزية للأغراض المتخصصة، وذلك بالمقر الرئيسي في الإسكندرية.

ويأتي البرنامج تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ـ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذة الدكتورة عبير رفقي ـ عميدة كلية اللغة والإعلام، وإشراف الدكتورة إيناس حسين - وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي في الإسكندرية.

ووفقًا لبيان صحفي، فإن البرنامج يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يساهم في تلبية احتياجات الحاصلين على ماجستير "اللغة الإنجليزية للأغراض المتخصصة" والماجستير في تخصص تدريس اللغة الإنجليزية "TEFL-TESOL" أو "اللغويات ـ اللغويات التطبيقية" ويرغبون في الحصول على درجة الدكتوراه.

ويُمَكِنْ البرنامج الدارسين من الحصول على درجة الدكتوراه في إحدى مجالات التخصص وهي: "التدريس في العصر الرقمي، وأساليب التقويم والاختبارات، وتصميم المناهج، وتقييم البرامج، وسيكولوجية المتعلم، وطرق التدريس، والعلاقة بين البراجماتية والتدريس، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الالكتروني".

ويهدف البرنامج إلى تأهيل مُدرسي اللغة الإنجليزية، والهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين بالجامعات المصرية والأجنبية، حيث ينتهي بإعداد رسالة بحثية في أي من مجالات التخصص؛ للحصول على درجة الدكتوراه في ذلك المجال الحديث والمتطور.