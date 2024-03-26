برلماني: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة يتبنى الرؤية المصرية

رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هذا القرار يتبنى الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال النائب محمد عزت القاضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن مرارا وتكرارا رؤية مصر بشأن العدوان الإسرائيلي علي غزة حيث تتمثل تلك الرؤية في الوقف الفوري لإطلاق النار ورفض العقاب الجماعي ورفض التهجير والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وإحياء عملية السلام الشامل وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وتمني القاضى، أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار خلال ما تبقي من شهر رمضان المبارك بداية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الكاملة إزاء الشعب الفلسطيني وأن يراجع كافة الأعراف الدولية التي وقفت عاجزة عن حماية المدنيين في غزة إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي انتهك كل القوانين الدولية.