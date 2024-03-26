الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى الأمل عن الخدمة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية؛ وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الهلال الأحمر في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت حصارها لمستشفى الأمل التابع له في مدينة خان يونس أول أمس، وسط قصف عنيف واطلاق نار كثيف باتجاه المستشفى، ما أدى الى استشهاد فلسطينيين، أحدهما العضو في فريق غرفة عمليات الطوارئ في قطاع غزة، إضافة لمريض كان يتلقى العلاج في المستشفى، وإصابة 3 آخرين.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الدخانية على المستشفى لإجبار الطواقم والمرضى والنازحين على الخروج منه، حيث تم إخراج جميع المتواجدين في المستشفى على مرحلتين، الأولى شملت النازحين وبعض المرضى والمرحلة الثانية شملت طاقم المستشفى وبقية المرضى والجرحى.

وخلال المرحلة الثانية، كما جاء في البيان، أطلقت قوات الاحتلال النار على اثنين من طواقم الجمعية أثناء قيامهما بإزالة الركام لتمهيد الطريق أمام المركبات للتحرك بسهولة، ما أدى الى إصابة أحدهما فيما بقي مصير الآخر مجهولا.

وطلبت قوات الاحتلال من الطاقم، تحت تهديد السلاح، العودة لمستشفى الأمل الذي وجد أبوابه كافة مغلقة بسواتر ترابية، ما اضطره وستة جرحى الى البقاء في الشارع طوال الليل في ظروف غاية في الخطورة قبل تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المساعدات الإنسانية (أوتشا) للتنسيق لإخلائهم من المنطقة.