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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأماكن والمواعيد.. أتوبيسات لنقل الجماهير إلى نهائي كأس العاصمة بالمجان

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلنت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، توفير أتوبيسات لنقل الجماهير من الميادين العامة يوم الثلاثاء الموافق 26 / 3 / 2024 وذلك تسهيلاً على الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا.

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وقد تقرر أن يكون قيام تلك الأوتوبيسات في تمام الساعة الخامسة عصرًا من الميادين التالية (عبد المنعم رياض، العباسية، حدائق القبة" بجوار نادي مصر للبترول"، مدينة نصر، وكذلك بجوار نادي السكة الحديد، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، ، المعادي "أمام المركز الأوليمبي"، الجيزة، حدائق الأهرام " أمام نادي حدائق الأهرام، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان " ميدان الأردنية "، الزقازيق أمام نادى الشرقية)  كما ستقوم وزارة النقل بتوفير أتوبيسات العاصمة (شركة أكتا) مجانا لنقل القادمين من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة الفنون والثقافة وحتى إستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في إطار افتتاح استاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

كما قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق مد ساعات عمل القطار الكهربائى الخفيف LRT غدا الثلاثاء 26 مارس فقط حتى الساعة الثانية  والنصف من صباح اليوم التالي.  

والجدير بالذكر، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تقع على طريق القطامية السخنة على بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاه السخنة.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

وزارة النقل استاد العاصمة

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