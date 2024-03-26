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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بداية من 9 أشهر لـ10 سنوات.. الصحة تبدأ حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة

تطعيم
تطعيم

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.  

وأرسلت وزارة  الصحة والسكان متمثلة في قطاع الطب الوقائي  منشورا إلي مديريات الصحة بالمحافظات جاء نصه:

«تحية طيبة وبعد ... بداية يطيب لنا أن نتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر لما تبذلونه في تحسين الخدمات الوقائية المقدمة في المحافظة».. وتزامناً مع جهود الدولة المصرية والممثلة في وزارة الصحة والسكان وقطاع الطب الوقائي في الحفاظ على خطة البرنامج الموسع للتطعيمات بالاستمرار في خفض معدلات الأمراض  والوفيات للأمراض المستهدفة بالتطعيم .

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نؤكد  أن وزارة الصحة والسكان بصدد تنفيذ حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية. الرجاء من سيادتكم التفضل بالتوجيه بما يلزم نحو افادتنا بالمستهدفات بأعداد الأطفال المستهدفة بكل فئة عمرية طبقاً للنموذج المرفق حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الحملة ، وذلك بموعد أقصاه ٤٨ ساعة من تاريخه.

الفئات العمرية المستهدفة 

 

وأوضح الجدول المرفق بيانات الأطفال من عمر ٩ شهور لأقل من ١٢ شهر ، والفئة الثانية من ١٢ شهر لأقل من ٥ سنوات ، أما الفئة الثالثة من ٥ سنوات ل ١٠ سنوات والفئة الأخيرة من ١٠ سنوات حتي ١٢ عاما.

 

منشور الوزارة 

منظمة الصحة العالمية تعلن مصر خالية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية

وفي وقت سابق أعلنت  الصحة والسكان إنجاز جديد في مجال الصحة تحققه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية تعلن مصر خالية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية .

وخلال الاجتماع الرابع للجنة التحقق الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، أعلنت اللجنة  نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة من 2018 لـ 2021

 

وأوصت اللجنة وزارة الصحة المصرية بالتالي :

الاستمرار في الأداء عالي الجودة لبرنامج التطعيمات

تعزيز التطعيم المستهدف لجميع القادمين من البلتد الموبوءة

التطعيم الإجبار للأطفال الوافدين عبر الدول الموبوءة .

 

 

 

الحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية شديدة العدوى ويمكن أن تصيب النساء الحوامل أيضًا. يمكن أن تسبب الحصبة الألمانية أثناء الحمل مضاعفات خطيرة على الجنين والأم، تبدأ الحصبة الألمانية بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، مثل انخفاض درجة الحرارة والتهاب الحلق ، يليها طفح جلدي على الوجه ينتشر لاحقًا في جميع أنحاء الجسم .
 

على الرغم من أن التطعيم الروتيني للأطفال ضد الحصبة الألمانية قد تسبب في تحوله إلى مرض نادر في الولايات المتحدة ، إلا أن هذه العدوى الخفيفة عادة يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة في النساء الحوامل غير الملقحات.

معدل حدوث الحصبة الألمانية في المرأة الحامل مماثل لمعدل إصابة الفرد غير الحامل ، مع التطعيم باعتباره التدبير الوقائي الوحيد.
 

وفقا لما نشره موقع هيلثي عن كيفية إنتشار الحصبة الألمانية والأعراض.

 

كيف تنتشر الحصبة الألمانية؟
 

يمكن أن ينتقل فيروس الحصبة الألمانية من خلال لعاب أو مخاط الشخص المصاب. عادة ما تكون عدوى تنتقل عن طريق الهواء وتنتشر من خلال قطرات السعال أو العطس. كما يمكن للفيروس أن ينتشر من شخص مصاب من خلال  :

الأشياء الملوثة
تقبيل
المصافحة
المشروبات أو الأطعمة المشتركة
علاوة على ذلك ، يمكن للمرأة الحامل المصابة بالحصبة الألمانية أن تنقل الفيروس إلى جنينها عبر مجرى الدم.
 

ما هي علامات وأعراض الحصبة الألمانية؟

تشمل مظاهر الحصبة الألمانية انخفاض في درجة الحرارة أو أعراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا قبل ظهور الطفح الجلدي. يبدأ الطفح الجلدي من الوجه وينتشر إلى الجسم ويتلاشى بشكل عام بعد ثلاثة أيام. ومن ثم ، يطلق عليها أيضًا حصبة الأيام الثلاثة. قد يظهر الأشخاص المصابون بفيروس الحصبة الألمانية أيضًا الأعراض التالية :
 

عيون وردية ومنتفخة
سيلان الأنف وانسدادها
سعال
إلتهاب الحلق
صداع الراس
تورم الغدد الليمفاوية (خلف الأذنين وفي الرقبة)
آلام العضلات أو المفاصل (التهاب المفاصل)
ملحوظة: في بعض الأحيان ، قد لا تظهر على الأشخاص المصابين أي أعراض ولكنهم ما زالوا حاملين للمرض.
 

 

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