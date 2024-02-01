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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ذعر في أوروبا بسبب سرعة انتشار مرض الحصبة.. الدكتور فؤاد عودة يوضح|فيديو

مرض الحصبة
مرض الحصبة

تحدث الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية  الشرق أوسطية بإيطاليا عن الذعر في أوروبا بسبب سرعة إنتشار مرض الحصبة، و أكد أن  هناك مليون و 800 ألف طفل في أوروبا لم يتم تطعيمهم ضد مرض الحصبة في عام 2021 و 2022.

مرض الحصبة ينتشر سريعاً

وأضاف فؤاد عودة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأول، أن نسبة الأصابة بمرض الحصبة في الأطفال أكثر من الكبار، حيث أن من كل 5 أفراد أصيبوا بمرض الحصبة، يكون 3 أفراد منهم أعمارهم تتراوح من عام وحتى 4 أعوام.


وتابع:"مرض الحصبة ينتشر سريعاً، و يجب أتباع الاحتياطات الوقائية، من خلال التعقيم و التطهير و التشخيص المبكر"

الحصبة مرض الحصبة اوروبا الاطفال الأحتياطات الوقائية

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