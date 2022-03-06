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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تنتشر الحصبة الألمانية وما هى الأعراض؟

الحصبة الألمانية
الحصبة الألمانية

الحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية شديدة العدوى ويمكن أن تصيب النساء الحوامل أيضًا. يمكن أن تسبب الحصبة الألمانية أثناء الحمل مضاعفات خطيرة على الجنين والأم، تبدأ الحصبة الألمانية بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، مثل انخفاض درجة الحرارة والتهاب الحلق ، يليها طفح جلدي على الوجه ينتشر لاحقًا في جميع أنحاء الجسم .
 

على الرغم من أن التطعيم الروتيني للأطفال ضد الحصبة الألمانية قد تسبب في تحوله إلى مرض نادر في الولايات المتحدة ، إلا أن هذه العدوى الخفيفة عادة يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة في النساء الحوامل غير الملقحات.

معدل حدوث الحصبة الألمانية في المرأة الحامل مماثل لمعدل إصابة الفرد غير الحامل ، مع التطعيم باعتباره التدبير الوقائي الوحيد.
 

وفقا لما نشره موقع هيلثي عن كيفية إنتشار الحصبة الألمانية والأعراض. 

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كيف تنتشر الحصبة الألمانية؟
 

يمكن أن ينتقل فيروس الحصبة الألمانية من خلال لعاب أو مخاط الشخص المصاب. عادة ما تكون عدوى تنتقل عن طريق الهواء وتنتشر من خلال قطرات السعال أو العطس. كما يمكن للفيروس أن ينتشر من شخص مصاب من خلال  :

الأشياء الملوثة
تقبيل
المصافحة
المشروبات أو الأطعمة المشتركة
علاوة على ذلك ، يمكن للمرأة الحامل المصابة بالحصبة الألمانية أن تنقل الفيروس إلى جنينها عبر مجرى الدم.
 

ما هي علامات وأعراض الحصبة الألمانية؟

تشمل مظاهر الحصبة الألمانية انخفاض في درجة الحرارة أو أعراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا قبل ظهور الطفح الجلدي. يبدأ الطفح الجلدي من الوجه وينتشر إلى الجسم ويتلاشى بشكل عام بعد ثلاثة أيام. ومن ثم ، يطلق عليها أيضًا حصبة الأيام الثلاثة. قد يظهر الأشخاص المصابون بفيروس الحصبة الألمانية أيضًا الأعراض التالية :
 

عيون وردية ومنتفخة
سيلان الأنف وانسدادها
سعال
إلتهاب الحلق
صداع الراس
تورم الغدد الليمفاوية (خلف الأذنين وفي الرقبة)
آلام العضلات أو المفاصل (التهاب المفاصل)
ملحوظة: في بعض الأحيان ، قد لا تظهر على الأشخاص المصابين أي أعراض ولكنهم ما زالوا حاملين للمرض.
 

ألتهاب المفاصل التهاب الحلق الروتين الفيروس ألمانية الحصبة الألمانية

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