غثيان الحمل في الليل.. التقلبات الهرمونية والتهابات المسالك البولية أهم الأسباب .. تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي أفضل علاج

ما هي أسباب مرض الحمل في الليل؟

من هن أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض الحمل في الليل؟

ما هي المضاعفات المرتبطة بمرض الحمل؟

كيف تتعاملين مع مرض الحمل؟

ما هي العلاجات الدوائية لمرض الحمل؟

متى يجب عليك استدعاء الطبيب؟

هل يمكن أن يضر مرض الحمل بالطفل؟



تعتبر التقلبات الهرمونية السبب الرئيسي لغثيان الحمل ليلاً أو نهاراً يعيق غثيان الحمل حياتك اليومية ولكنه لا يشكل أي تهديد للأم أو الجنين يمكن السيطرة على غثيان الحمل عن طريق تناول وجبات صغيرة متكررة وشرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كافٍ من الراحة إذا كنت تعاني من غثيان شديد ، فتناول دوكسيلامين أو غيره من مضادات القيء التي تصرف بدون وصفة طبية بعد استشارة طبيبك.

يؤدي غثيان الحمل في الليل إلى إصابة المرأة بالغثيان والقيء ، خاصة في الصباح. لذلك ، تسمى الحالة بشكل أساسي الغثيان والقيء أثناء الحمل (NVP) أو غثيان الصباح ما يقرب من 85 ٪ من النساء الحوامل يعانين من غثيان الصباح ، والذي قد يبدأ بعد أسابيع قليلة من الحمل إلى عدة أشهر من الحمل ومع ذلك ، قد يكون لكل امرأة تجربة مختلفة مع غثيان الصباح ، ويجب ألا تتردد في استشارة الطبيب إذا كان لديك أي مخاوف تتعلق بذلك.



كشف موقع هيلثي عن الأسباب المختلفة وعوامل الخطر وخيارات العلاج لغثيان الصباح.

أسباب مرض الحمل في الليل



في حين أن الأسباب الدقيقة لغثيان الحمل غير مفهومة تمامًا ، إلا أنها تشبه أسباب غثيان الحمل ليلًا. قد تشمل بعض الأسباب المحتملة.

ارتفاع مستويات الهرمونات ، بما في ذلك هرمون الاستروجين والبروجسترون

تقلبات ضغط الدم وخاصة انخفاض ضغط الدم

تغييرات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات

التغيرات الفيزيائية والكيميائية المتعلقة بالحمل

التهابات المسالك البولية (UTIs) ، وهي شائعة أثناء الحمل

الارتجاع الحمضي (الحموضة المعوية) الناجم عن التغيرات الهرمونية. ومع ذلك ، فإن الغثيان الناجم عن ارتداد الحمض يختلف .

عدوى هيليكوباكتر بيلوري التي تسبب أعراض الجهاز الهضمي أثناء الحمل

من هن أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض الحمل في الليل؟



تتضمن بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بغثيان الحمل الشديد

الحمل المتعدد

تاريخ من دوار الحركة أو الصداع النصفي

السمنة (مؤشر كتلة الجسم فوق 30)

تاريخ مرضي أثناء تناول موانع الحمل الفموية مع الإستروجين

وجود تاريخ عائلي للإصابة بدوار الحركة

الإجهاد أثناء الحمل

الحمل الأول

تاريخ من القيء الشديد في الحمل السابق



المضاعفات المرتبطة بمرض الحمل



نظرًا لأن غثيان الحمل يمكن أن يحدث في أي وقت على مدار اليوم ، فقد يؤدي إلى مقاطعة حياتك اليومية بشكل كبير. ومع ذلك ، فإنه لا يشكل أي مخاطر على الجنين ويتوقف عادة بين الأسبوعين السادس عشر والعشرين من الحمل.

سوء التغذية

ومع ذلك ، يمكن أن يستمر NVP أحيانًا طوال فترة الحمل ، ويسمى التقيؤ الحملي ، وهو شكل حاد من داء الحمل. إنها حالة خطيرة قد تزيد من خطر الإصابة بالجفاف وسوء التغذية لأن جسمك قد لا يحصل على ما يكفي من السوائل والعناصر الغذائية من نظامك الغذائي بسبب القيء المفرط. إذا أصبت بفرط القيء الحملي ، فقد يتم إدخالك إلى المستشفى لتلقي علاج متخصص بالسوائل الوريدية (IV) والأدوية.



كيف تتعاملين مع مرض الحمل؟



في حين أنه لا يمكنك منع غثيان الحمل ليلاً ، إلا أنه يمكن إدارته من خلال تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي. فيما يلي بعض التغييرات التي أوصت بها الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) للمساعدة في تخفيف الغثيان أثناء الحمل :

تناول الزنجبيل مباشرة أو في المكملات الغذائية والأطعمة ، مثل شاي الزنجبيل والبسكويت بالزنجبيل ، لتخفيف الغثيان ، لكنه قد لا يمنع القيء.

تجنب الروائح والأطعمة التي تثير أعراض NVP. إذا كانت الرائحة تزعجك ، فحاول مص النعناع أو استنشاق شرائح الليمون .

في الصباح ، استيقظي ببطء واجلس على السرير لبضع دقائق قبل النهوض من السرير. يمكنك أيضًا تناول شيء لطيف ، مثل البسكويت ، قبل الاستيقاظ.

تناول وجبات صغيرة خمس أو ست مرات في اليوم . بعد الوجبات ، اجلسى في وضع مستقيم لفترة من الوقت ولا تدع معدتك تصبح فارغة جدًا أو ممتلئة.

اشرب الكثير من السوائل خلال النهار . يمكن أيضًا أن تساعد المشروبات الفقاعية (أو الغازية) بين الوجبات في تخفيف الغثيان.

حاول تبريد الحليب أو العصير أو الطعام أو تجميده إذا كنت غير قادر على تحمل رائحته.

يمكنك المشي لمسافات قصيرة في الهواء الطلق أو النوم بنوافذ مفتوحة للحصول على الكثير من الهواء النقي .

اتبع نظام BRATT الغذائي (الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص والشاي) ، وهو نظام قليل الدسم وسهل الهضم.

خذ قسطًا كافيًا من الراحة وحاول العلاج بالضغط أو أربطة معصم دوار الحركة.



ما هي العلاجات الدوائية لمرض الحمل؟



بينما يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي في تخفيف أعراض NVP ، فقد تحتاج أحيانًا إلى أدوية لتخفيف الأعراض. قد تشمل بعض الأدوية

يمكن أن تساعد الأدوية المضادة للغثيان أو الأدوية المضادة للقىء في تخفيف الغثيان الشديد والقيء الذي لا يتحسن مع تعديلات نمط الحياة. قد يقوم طبيبك بإعطاء الحقن إذا كنت لا تستطيع تناولها عن طريق الفم .

تناول 10-25 مجم من مكملات فيتامين B6 كل ثماني ساعات ، على النحو الموصى به من قبل ACOG

يساعد دوكسيلامين ، وهو دواء بدون وصفة طبية للنوم ، أيضًا في أعراض NVP. ومع ذلك ، اسأل طبيبك قبل تناول أي أدوية بدون وصفة طبية .

إذا تسببت حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض في الغثيان والقيء ، فيمكن أن يساعد تناول مضادات الحموضة المتاحة بدون وصفة طبية. أيضا ، تجنب تناول الأطعمة الحارة والدهنية .

يمكن أن تسبب الفيتامينات السابقة للولادة الغثيان أحيانًا. قد تساعد الفيتامينات المتعددة القابلة للمضغ مع حمض الفوليك في هذه الحالة.



متى يجب عليك استدعاء الطبيب؟



اتصل بمقدم رعاية التوليد الخاص بك إذا كنت تعاني من الأعراض الشديدة المذكورة أدناه مع القيء:

بول داكن اللون أو لم تتبول لأكثر من 8 ساعات

عدم القدرة على الاحتفاظ بالطعام أو السوائل لمدة 24 ساعة

الشعور بالإرهاق الشديد أو الدوار أو الإغماء عند الوقوف

وجع بطن

ارتفاع درجة حرارة الجسم

دم في القيء

فقدان الوزن

عدم القدرة على النوم أو أداء الأنشطة اليومية

التقيؤ الحملي



هل يمكن أن يضر مرض الحمل بالطفل؟



لا ، في الواقع ، أظهرت الدراسات أن غثيان الحمل أو NVP في الأسابيع الأولى من الحمل قد يشير إلى أن المشيمة تتمتع بصحة جيدة وتنمو بشكل جيد. يرجع السبب في ذلك إلى أن NVP ناتج بشكل أساسي عن زيادة الهرمونات الأنثوية (الإستروجين والبروجسترون) ، وهو نتيجة مباشرة لموجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية ( hCG ) من المشيمة السليمة .

يؤثر غثيان الصباح أو NVP على معظم النساء الحوامل ويمكن أن يحدث حتى في الليل. تعتبر التغيرات الفيزيائية والكيميائية والغدد الصماء المرتبطة بالحمل من الأسباب المحتملة ، ولكن يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية أو ارتجاع الحمض أو عدوى الملوية البوابية أيضًا الغثيان والقيء. قد تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي في تخفيف أعراض NVP. ومع ذلك ، إذا كنت تعانين من NVP شديد طوال فترة الحمل ، فقد يكون ذلك بسبب التقيؤ الحملي ، مما قد يتطلب رعاية في المستشفى.