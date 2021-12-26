نشرة المرأة .. توقعات الأبراج .. وفوائد اليوجا للأمهات المرضعات.. وعلاج غثيان الصباح عند الحامل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
علاج الغثيان والقيء الصباحي أثناء الحمل
تعاني الكثير من الحوامل من مشكلة الغثيان أثناء الحمل، وأحيانا تعاني من القئ أيضا وهذه المشكلة تؤرق اغلب الحوامل مما يدفعهم للذهاب للطبيب، لذلك كشف موقع هيلثي عن اهم علاجات الغثيان الصباحي أثناء الحمل.
ما هي علامات وأعراض سرطان الثدي؟
قد تختلف أعراض سرطان الثدي في كل امرأة. قد لا تظهر أي أعراض على البعض. ومع ذلك ، لا يوجد ثدي نموذجي. ما هو طبيعي بالنسبة للمرأة يمكن أن يكون غير طبيعي بالنسبة للنساء الأخريات. يمكن أن يتسبب الحمل ، وبعض الأدوية ، وزيادة الوزن ، وما إلى ذلك ، في حدوث تغيرات في الثدي لدى العديد من النساء.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26/12 /2021
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا
فوائد اليوجا للأمهات المرضعات
اليوغا هي شكل من أشكال التمارين الخفيفة ويمكن أن توفر الفوائد التالية للأمهات.
يحسن اللياقة العامة
يحسن معدل ضربات