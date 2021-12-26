نشرة المرأة .. توقعات الأبراج .. وفوائد اليوجا للأمهات المرضعات.. وعلاج غثيان الصباح عند الحامل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

تعاني الكثير من الحوامل من مشكلة الغثيان أثناء الحمل، وأحيانا تعاني من القئ أيضا وهذه المشكلة تؤرق اغلب الحوامل مما يدفعهم للذهاب للطبيب، لذلك كشف موقع هيلثي عن اهم علاجات الغثيان الصباحي أثناء الحمل.

قد تختلف أعراض سرطان الثدي في كل امرأة. قد لا تظهر أي أعراض على البعض. ومع ذلك ، لا يوجد ثدي نموذجي. ما هو طبيعي بالنسبة للمرأة يمكن أن يكون غير طبيعي بالنسبة للنساء الأخريات. يمكن أن يتسبب الحمل ، وبعض الأدوية ، وزيادة الوزن ، وما إلى ذلك ، في حدوث تغيرات في الثدي لدى العديد من النساء.

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا



اليوغا هي شكل من أشكال التمارين الخفيفة ويمكن أن توفر الفوائد التالية للأمهات.

يحسن اللياقة العامة

يحسن معدل ضربات