كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26 /12 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا.

#الحمل



مهنيا ودراسيا

قد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها , بعض الضغوطات في العمل تسبب لك الارهاق لا بأس بذالك كل شيء سوف ينتهي

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له , الاعزب: اعطي المزيد من الوقت للحبيب وأهتم به كما يجب وحاول ان تكون رومنسياً مع الشريك بكلامك وتصرفاتك

صحياً

كن مرنًا وتفهم الظروف المحيطة. الصحة : الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا تعطى للأمور أكبر من حجمها حتى لا تعود بالضرر على صحتك.

#الثور

مهنيا ودراسيا

اليوم لبعض التأجيل فاحرص على مواعيدك وابتعد عن الضغائن والعصبية بعيداً عن الارتدادات والفوضى

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : العلاقة الجميلة القائمة الآن سيكون لها شأن كبير، فأنت رومانسي وحالم، وشريكك يتمتع بالهدوء والجمال. , الاعزب: إستقرار علاقتك بالشريك , وحاول أن تستوعب احتياجته ولا تجعل الأمور تسير بطريقة دون تخطيط سابق , وانتبه من بعض المحيطين

صحياً

الصحة : البنيان السليم دليل على الصحة السليمة، لذلك يجب أن تهتم بصحتك وأن تتناول الخضروات والفاكهة بتنوع شامل، لأن جسمك يحتاج إلى الفيتامينات بجميع أنواعها

#الجوزاء

مهنيا ودراسيا

أن المعلومات التى لديك وخبرتك لها قيمة فحاول أن تحصل على المزيد منها. ولكلماتك تأثير كبير حاول ان تختار مايخدم مصلحتك

عاطفياً واجتماعياً

الحب يأتى على رأس قائمة أولوياتك فتراودك رغبة شديدة فى أن تمنح شريك حياتك الكثير من الاهتمام اليوم وهو شيء جيد وتوازن العلاقة أمر ضروري.

صحياً

لا تختلق الاعذار وقم بالنشاط المطلوب ولا تتكاسل خصوصاً هذا اليوم , وأنت تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك

#السرطان

مهنيا ودراسيا

تجنب الفوضى ولا تُعر بعض الانتقادات أهمية عالج الأمور التي تحتاج الى العلاج، اليوم وليس غدًا. ولا تكن مغامرا أكثر من اللازم على الصعيد المهني.

عاطفياً واجتماعياً

حاول أن تتعرف على عيوبك حتى تستطيع تقويمها. الشريك دائماً يفعل مافي وسعه لاجلك , حاول انت اليوم فعل اللممكن لاجله , واشعره بالحب الذي يريد

صحياً

التواجد فى مناخ عام من الحالة النفسية السيئة والطاقة السلبية التى يصدرها البعض، يزيد من شعورك بالخمول والكسل والرغبة فى النوم لفترات طويلة، لاتهمل تناول الخضروات والفاكهة والعسل

#الأسد

مهنيا ودراسيا

تدهش المحيطين بك دائماً بسبب ذكائك , لكن اليوم قم بواجباتك المترتبة عليك بالشكل المطلوب.و يجب أن تأخذ احتياطك حتى لا تقع فى الفخوخ

عاطفياً واجتماعياً

عبر عن رأيك بكل وضوح وصراحة ولا تخشى من ردة فعل الشريك. فهو يخبيء لك بقلبه حب كبير , يوم عاطفي مميز حاول ان لاتعكر صفوه ببعض السلبية

صحياً

اذا تعرضت لبعض الوعكات , كصداع مثلاً , تجنب اخذ الادوية من تلقاء نفسك وابحث عن السبب وعالج السبب قد تكون قلة النوم مثلاً هي المشكلة

#العذراء

مهنيا ودراسيا

عليك أن تكون صبورا مع نفسك ومع الأخرين ولا تضغط على أعصابك ، وقد يلف الهدوء والركود أجواء هذا اليوم الأمر الذي يمنع حصول التطوّرات الكبيرة

عاطفياً واجتماعياً

أحسم أي أمر اول بالاول ولاتدع للتراكمات مجال كبيرة بحياتك العاطفية , احتوى الشريك وقدم له هدية بسيطة لتشعره بمقدار حبك الكبير له , لا بأس لو برسالة صوتية وسط النهار

صحياً

لا تبدأ يومك او تخرج من المنزل من دون تناول الفطور، كل شيئاً خفيفاً حتى , لجسدك حق عليك لاتهمل صحتك

#الميزان

مهنيا ودراسيا

احرص على أن تتجاهل كل شيء لايعجبك , وتجنب اعطاء النصائح للاخرين , كي لا يحدث سوء تفاهم , عزز قدراتك المهنية وقد تجد الفرصة المناسبة للصعود والتقدم نحو الأمام.

عاطفياً واجتماعياً

أنت تسعى للإرضاء الشريك دائماً , هذا لتقوية العلاقة بينكما , ادخل الجديد الى العلاقة لتجنب الملل , تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر، ولا تؤجل مشاريعك المقررة معه

صحياً

تجنب أن تأكل كل ما ترغب فى تناوله كي لاتزيد نسبه الدهون كثيراً بجسدك , يمكن أن تلبى بعض رغباتك ولكن دون مبالغة وفكر فى وضعك الصحى على المدى الطويل.

#العقرب

مهنيا ودراسيا

من ابرز صفات مولود العقرب انه عنيد , فكن حذرًا من ذلك لأن العمل يحتاج الكثير من المرونة خاصة إذا كنت تعمل فى فريق , وعليك ان تعرف كيف تتعامل مع المستجدات رغم كثرة مشاغلك

عاطفياً واجتماعياً

حاول أن تقاوم إغراء مشاركة أسرارك العاطفية الدقيقة مع شخص ما , إذا احتجت للحديث عن هذه الأسرار قاسمها مع شخص تثق به جداً ,

صحياً

اذا ابتعدت قليلاً عن الضغوط اليومية واتجهت الى مكان هادئ برفقة شخص غالي على قلبك ستشعر بأنك مختلف ومنتعش عقليًا وجسديًا.

#القوس

مهنيا ودراسيا

كن حذرًا من محاولات الناس للاستفادة منك ولا تجعلها تتحول إلى استغلال، وقيم الأشخاص الذين تسبغ عليهم كرمك فليس بإمكان الجميع أن يتفهم سخائك وطبيعة شخصيتك الودودة.

عاطفياً واجتماعياً

سر علاقتك الناجحة بالشريك هى التفاهم المتبادل . لذا احرص دائماً على نقاش هادئ للوصول الى حلول لكل ازمات الحياة

صحياً

لا تكثر من تناول الأطعمة التي تسبب لك السمنة. اشرب الينسون و النعناع لنوم هادئ.

#الجدي

مهنيا ودراسيا

ضبط المزاج. وعدم التفكير بالامور الشخصية اثناء العمل , امور عليك الانضباط بها لحياة عمليه افضل عزيزي الجدي

عاطفياً واجتماعياً

عليك ان تكون اكثر ذكائاً في تعاملك مع الامور اليوم , لا تستطيع السيطرة على مشاعرك، حاول ان تحكم عقلك واترك الأمور تسير بطبيعتها

صحياً

حاول القيام ببعض تمارين الاسترخاء خاصتاً فترة المساء , اعتنى بصحتك وتعامل مع مشاكل النوم التى تواجهك، فالظروف صالحك.

#الدلو

مهنيا ودراسيا

إحمِ مصالحك من كثرة الكلام ، ولا تبحث عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف

عاطفياً واجتماعياً

أحذرك من الانفعال والمعاندة أو التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار اذا دعت الحاجة ، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلاًّ

صحياً

من طلب المحافظة على صحة سليمة عمل لذلك كل ما في وسعه، أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، فلا تخف على صحتك

#الحوت

مهنيا ودراسيا

إغلق أبواب الماضى وحافظ على عملك اليوم وتفائل للغد ولا تيأس ثمار تعبك ان كان عملاً او دراسة سوف تجنيها

عاطفياً واجتماعياً

أنت بحاجة للاهتمام من قبل شريك الحياة أكثر من أى وقت مضى، فلا تتردد فى التقرب منه لجذبه إليك.كن ذكيا ولا تخلط الأوراق ، وحاول الوصول الى الصيغة المناسبة للعلاقة بينكم.

صحياً

حالتك الصحية جيدة . أقطع عهداً على نفسك للقيام بكل ما يلزم من أجل المحافظة على صحتك سليمة فالصحة هي الشيء الوحيد الذي يدوم على طول الايام.