تحسن الصحة العقلية وتنظم ضربات القلب أكتشف فوائد اليوجا للأمهات المرضعات

تقضي الأمهات المرضعات عدة ساعات في اليوم جالسين مع أطفالهن في أيديهن، قد يؤدي وزن الطفل إلى إجهاد ظهوره. يمكن لممارسة اليوجا تحسين الموقف والمرونة ، مما يساعد على صحتك العامة، يمكن أن تساعد أوضاع اليوجا المختلفة على شد وتقوية عضلات الظهر والرقبة المفرطة الاستخدام للأمهات المرضعات، ومع ذلك ، استشر طبيبك النسائي قبل البدء في أي شكل من أشكال التمارين بعد الولادة.

وفقا لما نشره موقع هيلثي فوائد اليوجا للأمهات المرضعات.



فوائد اليوجا للأمهات المرضعات

اليوغا هي شكل من أشكال التمارين الخفيفة ويمكن أن توفر الفوائد التالية للأمهات.

يحسن اللياقة العامة

يحسن معدل ضربات القلب

يحسن الصحة العقلية

يحسن مستويات الطاقة

يقلل من الإجهاد

يساعد في التحكم في الوزن

يحسن قوة العظام

يساعد في إدارة اكتئاب ما بعد الولادة

اليوغا تشكل للأمهات المرضعات

قد تكون أوضاع اليوجا التالية مفيدة للأمهات المرضعات.