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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعر ف على علامات وأعراض سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي

 تختلف أعراض سرطان الثدي في كل امرأة، قد لا تظهر أي أعراض على البعض. ومع ذلك ، لا يوجد ثدي نموذجي. 

 

ما هو طبيعي بالنسبة للمرأة يمكن أن يكون غير طبيعي بالنسبة للنساء الأخريات. يمكن أن يتسبب الحمل ، وبعض الأدوية ، وزيادة الوزن ، وما إلى ذلك ، في حدوث تغيرات في الثدي لدى العديد من النساء.
 

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قد تشمل علامات سرطان الثدي وأعراضه :

نتوء في الثدي أو الإبط
تورم أو سماكة جزء من الثدي
تهيج في جلد الثدي
قشور أو احمرار الجلد في الحلمات أو الثدي
تنقير جلد الثدي
ألم في منطقة الحلمة أو جزء من الثدي
انقلاب الحلمة أو شدها
إفرازات من الحلمة مثل الدم أو السوائل غير لبن الأم
يمكن أن يكون التغيير في حجم وشكل الثدي أمرًا طبيعيًا أيضًا أثناء الحمل
يمكن أن تكون هذه الأعراض بسبب حالات أخرى غير السرطان أو تغيرات الحمل. يمكنك طلب رعاية طبية لتحديد سبب تغيرات الثدي.

مصدر المعلومات موقع هيلثي. 

السرطان سرطان الثدي الحمل زيادة الوزن رعاية طبية

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