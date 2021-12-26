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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الغثيان والقئ الصباحي أثناء الحمل

الغثيان أثناء الحمل
الغثيان أثناء الحمل

تعاني الكثير من الحوامل من مشكلة الغثيان أثناء الحمل، وأحيانا تعاني من القئ أيضا وهذه المشكلة تؤرق اغلب الحوامل مما يدفعهم للذهاب للطبيب، لذلك كشف موقع هيلثي عن اهم علاجات الغثيان الصباحي أثناء الحمل. 
 

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تشمل العلاجات الممكنة لغثيان الصباح. 
 

يؤدي القيء الشديد إلى الجفاف. لذلك ، سيتم إعطاؤك سوائل عن طريق الوريد للحفاظ على التوازن في الجسم.

تتضمن التغذية الأنفية المعوية التغذية من خلال أنبوب لاستعادة العناصر الغذائية في هذا ، يتم إدخال أنبوب من الأنف إلى المعدة يحمل العناصر الغذائية الأساسية.

إن توفير التغذية المعقدة والمتوازنة للمريض من خلال IV يسمى التغذية الوريدية الكاملة (TPN) مطلوب لعلاج الحالات الشديدة من HG.
يستخدم العلاج بالابر للحد من غثيان الصباح من خلال نقاط الضغط في رباط المعصم.
يساعد التنويم المغناطيسي في السيطرة على التغيرات النفسية اللاإرادية لدى المريض.
قبل اللجوء إلى إعطاء السوائل والطعام عن طريق الوريد ، قد يحاول الطبيب تخفيف حالتك من خلال الأدوية الآمنة للحمل.

أدوية للتقيؤ الحملي:

تذكر أن هذه الأدوية يجب أن تؤخذ بوصفة طبية من طبيبك:

يُعد فيتامين ب 6 ودوكسيلامين من الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية ، والتي تُعطى إما معًا أو بشكل منفصل حسب حالتك. يساعد تناول فيتامين ب 6 بجرعة 10 مجم إلى 25 مجم بفاصل ثماني ساعات على تقليل القيء. يساعدك دوكسيلامين على النوم ، وبالتالي تقليل المضايقات. يساعد مزيج فيتامين ب 6 ودوكسيلامين في تقليل القيء بنسبة 70٪ وهو آمن للاستخدام خلال الأشهر الثلاثة الأولى .
يصف الطبيب الأدوية المضادة للقىء إذا كان فيتامين ب 6 ودوكسيلامين غير فعالين. يُنصح عادةً باستخدام كلوربرومازين وبروكلوربيرازين لعلاج الغثيان والقيء.
الأدوية الأخرى المضادة للقىء الآمنة للاستخدام أثناء الحمل هي بروميثازين ، ميتوكلوبراميد (ماكسولون) ، سيكلزين (فالويد) ، أوندانسيترون (زوفران) ، دومبيريدون (موتيليوم) ، وبريدنيزولون (ستيرويد)  .

تستهدف مضادات الهيستامين الجهاز الدهليزي لتقليل الإحساس بالقيء. تشمل هذه الأدوية ميكليزين (أنتيفيرت) وديفينهيدرامين (بينادريل) وديمينهيدرينات.
غالبًا ما تُستخدم عوامل التحفيز ، بما في ذلك ميتوكلوبراميد (ريجلان) ، بشكل منفصل أو مع فيتامين ب 6، تزيد من عبور المعدة وتخفض ضغط العضلة العاصرة للمريء ، وبالتالي تتحكم في القيء.
يمكن أن تساعد الأدوية الخافضة للحموضة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء. يصف الطبيب مضادات الهيستامين H2 ومثبطات مضخة البروتون الآمنة والفعالة للاستخدام أثناء الحمل.
بالإضافة إلى الأدوية ، يمكنك إجراء بعض التغييرات في روتينك لإدارة حالتك.

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