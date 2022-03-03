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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

خصوبة النساء
خصوبة النساء

تتسبب خصوبة النساء المنخفضة فى تأخر الإنجاب وتقليل فرص الحمل سواء لدى من يرغبن فى الحمل الطبيعي أو الحقن المجهري لذا فمن المهم أن تكون خصوبة النساء الراغبات فى الإنجاب مرتفعة.

وللأسف خصوبة النساء المنخفضة تأخذ وقت كبير فى العلاج فى كثير من الأحيان لذا تلجأ النساء لاستخدام بعض المحفزات الطبيعية التى تساعد على زيادة الخصوبة شكل طبيعي.

ونعرض لكم مجموعة من الزيوت الطبيعية التى تساعد فى زيادة خصوبة النساء وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي”.

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زيت البابونج 

زيت البابونج الألمانى فعال للغاية في تقليل الخراجات والأورام الليفية في الجهاز التناسلي للأنثى كما أنه مسكن كبير للتوتر وله خصائص مضادة للالتهابات تحسن خصوبة النساء

طريقة الاستخدام:

ضعي 3 قطرات من البابونج الألماني وزيت ناقل مثل زيت جوز الهند ويمكن وضعه على قاع القدمين كل ليلة قبل النوم. 

زيت الورد

زيت روز أوتو أو زيت الورد يقوي عضلات الرحم وينظم عمله ويساعد الرحم على قبول الجنين ويمنع فرص الإجهاض كما أنه يخفف المخاط المهبلي ويساعد الحيوانات المنوية على الوصول إلى البويضة. 

طريقة الاستخدام:

يمكن استخدام زيت الورد كدهان أو عمل مساج للبطن واخلطي قطرتين من زيت الورد في ملعقتين كبيرتين من أي زيت ناقل مثل زيت اللوز أو جوز الهند وضعيه على منطقة البطن كل يوم. 
 

زيت الورد
زيت الورد

زيت الزنجبيل 

تعمل الخصائص الدافئة للزنجبيل على تعزيز الدورة الدموية للأعضاء التناسلية عند النساء كما أنه فعال للغاية في تنظيم الدورة الشهرية وإزالة أي تكيسات تسد قناتي فالوب. 

طريقة الاستخدام:

 يمكن استخدام الزنجبيل في شاي الأعشاب وقطرتان فقط من زيت الزنجبيل في كوب من المشروب المفضل لديك يمكن تناولهما مرتين في اليوم بالإضافة إلى ذلك يمكنك تدليك زيت الزنجبيل بالقرب من كاحليك قبل النوم. 

زيت الشمر

زيت الشمر نعمة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وقوي في موازنة الهرمونات والذي بدوره ينظم الدورة الشهرية وهو زيت العطري مليء بالإستروجين الأكثر فعالية في علاج العقم. طريقة الاستخدام: 

زيت الشمر خفيف ويمكن استخدامه مباشرة على الجلد وخذي بضع قطرات من زيت الشمر على أطراف أصابعك وقم بالتدليك برفق في المنطقة الواقعة أسفل البطن مباشرة ويمكن القيام بذلك كل يوم بعد الاستحمام.

زيت إبرة الراعي

 يساعد زيت إبرة الراعي على موازنة الهرمونات الأنثوية وتنظيم الدورة الشهرية كما أنه يعمل بشكل جيد في تقليل التوتر وهو منشط للمبيض والرحم.

 طريقة الاستخدام: 

استخدمي 4-5 قطرات من زيت إبرة الراعي في 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز لعمل الدهان واستخدميه في منطقة أسفل البطن وداخل الكاحل الأيمن وخارجه ويقال إن الكاحل الأيمن هو نقطة ضغط لأعضاء الخصوبة لدى الإناث. 

زيت ابرة الراعي
زيت ابرة الراعي

زيت اللبان 

يستخدم اللبان بشكل أساسي لتخفيف التوتر ولكنه يعمل بشكل رائع للحمل وعندما يتوتر الجسم فإنه يفرز هرمون يسمى الكورتيزول ويستخدم جسمنا جميع احتياطيات البروجسترون من أجل صنع هذا الهرمون. 

إذا كانت هناك مستويات منخفضة من البروجسترون ، فهناك فرص منخفضة للحمل ويقلل اللبان من مستوى الإجهاد في الجسم ويحد من إنتاج الكورتيزول حتى يتمكن الجسم من استخدام البروجسترون في الغرض منه  الحمل. 
من المهم جدا شراء هذه الزيوت من مصدر مضمون ومخزنة بشكل صحى لضمان جودتها وفاعليتها ويجب اخبار الطبيب بها.

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