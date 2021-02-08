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مرأة

دراسة تنصح بتناول هذا المكمل الغذائي لـ زيادة معدلات الخصوبة للرجال والنساء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
أكدت دراسة جديدة أن تأثير جائحة كوفيد -19 على الصحة البدنية والعقلية للعديد من الأشخاص، وبحسب التقارير تأثرت أيضا  الخصوبة بين الرجال والنساء بشكل كبير بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت بعض الدراسات أن الفيروس يمكن أن يسبب ضررًا للحيوانات المنوية بالإضافة إلي أن  زيادة التوتر بسبب الفيروس ساهم أيضًا في مشاكل الخصوبة، توصلت دراسة جديدة الآن إلى طريقة لمكافحة مثل هذه الآثار السيئة للوباء على الخصوبة وفقا لما نشره موقع timesnownews .

وفقًا للتقارير ، قال الباحثون: إن مكملات الزنك لكل من الرجال والنساء  الذين يحاولون الحمل  يمكن أن تساعد في الإنجاب أثناء الوباء، قد يساعد الزنك في منع تلف الميتوكوندريا في البويضات الصغيرة وخلايا الحيوانات المنوية.

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وفقًا للباحثين ، بمن فيهم حسام أبو السعود من جامعة واين ستيت بالولايات المتحدة ، فإن تناول مكملات الزنك بحد أقصى 50 مجم يوميًا لجميع البالغين يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في تعزيز المناعة ومكافحة الأمراض الفيروسية لـ Covid -19 ، "قال تقرير IANS.

الأطعمة الغنية بالزنك لإضافتها إلى نظامك الغذائي
بينما تركز الدراسة على المكملات ، يمكنك أيضًا تزويد جسمك بالكمية المناسبة من الزنك التي يحتاجها من خلال الأطعمة المناسبة، إليك بعض الأطعمة التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي  لضمان حصول جسمك على ما يكفي من الزنك.
- المحار من المأكولات البحرية الشعبية. 100 جرام من المحار تحتوي على حوالي 61 مجم من الزنك.
- لحم البقر هو لحم شعبي يتم تناوله في جميع أنحاء العالم. 100 غرام من لحم البقر تحتوي على 11 ملغ من الزنك.
- الدجاج هو أحد اللحوم الأكثر شيوعًا التي يتم استهلاكها حول العالم، قطعة الساق من الدجاج هي المفضلة لدى الكثيرين حسب البيانات ، تحتوي قطعة أرجل الدجاج 100 جرام على حوالي 2 جرام من الزنك.
- العدس هو مصدر نباتي أو نباتي آخر للزنك. 100 غرام من العدس تحتوي على 1 ملغ من الزنك.

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