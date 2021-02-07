أستاذ فيروسات: سلالة كورونا بجنوب إفريقيا أشد فتكا وانتشارا

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق،أن أرتفاع درجات الحرارة لا تؤثر على فيروس كورونا بشكل كبير.



وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن سلالة كورونا المنتشرة فى جنوب افريقيا هى الاشد فتكا وانتشارا.



أوضح استاذ الفيروسات، أن فاعلية لقاحى "جونسون أند جونسون" و "استرازينيكا" ضعيفة أمام سلالة جنوب افريقيا.



وأشار الدكتور أحمد شاهين، إلى أن مع بداية كل عام فأن فيروس كورونا يشهد تحورا مع بداية كل عام.



وطالب الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، بضرورة التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا.

