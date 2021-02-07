الصحة العالمية تحذر من انتكاسة في محاربة كورونا ..فيديو

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتكاسة فى محاربة فيروس كورونا والعودة للمربع الأول.





وأضافت المنظمة، فى تصريحات لها، أن ثلاث أرباع اللقاحات فى العالم توجد فى عشر دول فقط، ولم توزع جرعة واحدة في ١٣٠ دولة وفقًا لتقرير "سكاي نيوز".





وبحسب التقرير دعت منظمة الصحة العالمية إلى توسيع إنتاج اللقاحات عبر بناء قواعد تصنيع إضافية خاصة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.





وأوضح التقرير، أن المنظمة تواجه تحديات تتعلق بتوزيع اللقاح الأمر الذى جعلها تتبنى آلية كوفاكس المعنية بتوزيع عادل للقاحات ضد فيروس كورونا وخصوصا على الدول الفقيرة بحوالي ٣٠٪؜ من حاجتها، ومن المقرر البدء بالعمل بها فى الشهر الجاري.





ومن المتوقع أن تحصل الدول الأفريقية على ٦٠٠ مليون جرعة من خلال كوفاكس.





وبالرغم من ذلك وقع الاتحاد الأفريقي صفقة للحصول على ٤٠٠ مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وأيضا صفقة مع شركة ادوية للحصول على ٢٧٠ مليون جرعة.





فيما بدأت صربيا والمكسيك وبنجلاديش بعقد صفقات مع عدد من مصنعين اللقاحات فى الصين وروسيا.