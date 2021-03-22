تحمي من العقم .. أطعمة تزيد الخصوبة عند النساء

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالويات المتحدة الأمريكية تعاني حوالي 1 من كل 10 نساء من العقم ، ويعد الحفاظ على نظام غذائي صحي أمرًا مهمًا في كل مرحلة من حياة المرأة ولكنه مهم بشكل خاص عند محاولة الحمل وانجاب الأطفال.





ونعرض لكم أبرز 10 أطعمة تزيد من الخصوبة عند النساء بشكل طبيعي وفقا لما جاء فى موقع " kaldascenter " .





1. الأعشاب البحرية

الأعشاب البحرية مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد على إثراء الكبد والكلى والمثانة والغدة الكظرية ، وهي أعضاء حيوية لصحة الخصوبة.





2. سمك السلمون

سمك السلمون مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي ثبت أنها تنظم تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.





3. التين

يُعتقد أن التين يزيد الخصوبة منذ زمن الإغريق ، والآن لدينا أدلة علمية، حيث يحتوي التين على الكثير من الحديد ، وهو أمر مهم لصحة البيض والإباضة.





4. المحار

من المعروف أن المحار يزيد الرغبة الجنسية ، ولكن يمكن أن يكون المحار أيضًا مصدرًا كبيرًا للخصوبة لأنه مليء بالزنك ، مما يزيد من إنتاج بيض جيد الجودة.





5. التوت

أي نوع من أنواع التوت مفيد في حماية البيض من التلف والشيخوخة لأنها مليئة بمضادات الأكسدة. تم ربط الفراولة بزيادة الرغبة الجنسية لدى المرأة بشكل طبيعي.





6. الفول والبقوليات

الفول والبقوليات هي بروتين خال من الدهون ومليئة بالحديد مما يساعد على زيادة الخصوبة والرغبة الجنسية، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الحديد إلى الإباضة ، أي عندما لا تنتج الإباضة بويضة صحية.





7. الخضر الورقية

الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ والروميني والجرجير والبروكلي غنية بحمض الفوليك ، وهو فيتامين ب الذي ثبت أنه يحسن الإباضة. كما أن الخضراوات الورقية تزيد من الرغبة الجنسية للمرأة بشكل طبيعي.





8. ماكا الجذر

يزيد جذر الماكا من الخصوبة عند الرجال والنساء عن طريق زيادة الطاقة وتقوية جهاز المناعة وتوفير المعادن والعناصر الغذائية الحيوية، جذر Maca مليء بالحديد واليود.





9. اليامز

تظهر الأبحاث أن اليام يحتوي على مادة تحفيز الإباضة يمكن أن تساعد في زيادة الخصوبة.





10. الخضار والفواكه

يعد تناول ما يصل إلى ثلاث حصص يوميًا من الفواكه والخضروات الطازجة أمرًا مهمًا لأي نظام غذائي ، ولكنه مهم بشكل خاص عند محاولة الحمل.





يرجى تذكر أن العقم يمكن أن يكون أحد أعراض المشاكل الصحية الخطيرة ، مثل التهاب بطانة الرحم ، متلازمة تكيس المبايض ، وعدم التوازن الهرموني، وحتى يتم معالجة هذه القضايا الأساسية قد يستمر العقم.