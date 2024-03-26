مصدر: لا توجد إصابات في حريق مصنع الزيوت بقويسنا

أعلن مصدر بمركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية، أن حريق مصنع تدوير الزيوت في قويسنا تم السيطرة عليه وتجري الآن أعمال التبريد.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي إصابات بشرية ولكن تم الدفع بسيارات الإسعاف و8 سيارات إطفاء خوفا من اشتعال الحريق ووجود مواد تساعد علي اشتعال الحريق.

كما أضاف، أنه لم يتم معرفة سبب الحريق، حيث تباشر التحقيقات عملها في معرفة الأسباب وراء الحريق والمصنع مرخص ويوجد في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وانتقلت قوات الإطفاء بمدينة قويسنا للسيطرة علي حريق بمصنع الزيوت في المنطقة الصناعية في قويسنا، عقب ورود بلاغ واندلاع النيران والدخان.