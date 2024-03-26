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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ تفسير يكشف عن الفرق بين حديث الله للطائعين والعصاة

صدى البلد

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الله عز وجل يضع القوانين والأساليب لكي يعود العصاة إليه.

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وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره ببرنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "الحياة": "وفي الوقت نفسه هو تكلم عن الطائعين وعن دخولهم الجنة، وأنها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو تكلم عن هؤلاء وعن هؤلاء".

وتابع: "لكن الكلام عن الطائعين وعن المتقين كان كلامًا بالثمرة إن أنتم جزاءكم كذا، والكلام عن العصاة كلام بالأسلوب، لكي يتغير وبالثمرة، الطائع الكلام عنده عن الثمرة أعدت للمتقين وجنات عرضها السماوات والأرض، إنما عن العاصي بيتكلم يعالجك ازاي لأنه مريض يحتاج إلى علاج".

واستكمل: "لا أحد يخلو من الذنب ما عدا الأنبياء، والنبي قال كل ابن أدم خطاء، لكن الخطأ والعصيان متفاوت، متفاوت من حيث الكم ومتفاوت من حيث الكيف".

وأردف: "بعض الناس يقولون حتى الانبياء، يعني سيدنا يونس نبي باعتراف القرآن، قال لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. فنسب الظلم إلى نفسه".

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