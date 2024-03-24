لماذا تربط الجماعات الإسلامية بين اللباس الديني وقوة الإيمان؟.. أستاذ تفسير يجيب

أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أن المظاهر الخارجية كاللباس والسواك لا تعكس جوهر الإيمان.

وأكد أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الإسلام لا يقيم الإيمان بناءً على هذه الشكليات، بل يعتمد على التصديق القلبي لأركان الإسلام.

ومن جانبه، أشار الباز إلى أن بعض الجماعات تربط بين اللباس الديني وقوة الإيمان، لكن الدكتور محمد رد بأن الدين لا يتدخل في العادات الشخصية ما لم تكن مصحوبة بالخيلاء أو الإسراف، وأضاف أن اللباس يعتبر من العادات وليس من العبادات، وأن الزي الذي يرتديه علماء الأزهر هو تقليد متوارث وليس مرتبطًا بالدين.

وأكد أن الإيمان يكمن في القلب والتصديق بأركان الإسلام، وليس في المظاهر الخارجية كاللباس أو السواك. وبذلك، يُعزز الدكتور محمد الفهم الصحيح للإسلام كدين يتجاوز الشكليات إلى جوهر العقيدة.