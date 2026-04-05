الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تاركة بصمة مهنية متميزة .. الهيئة الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية منى هلال

تقى الجيزاوي

نعت الهيئة الوطنية للإعلام الإعلامية منى هلال التى رحلت عن عالمنا أمس السبت .

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للإعلام بيانا عبر فيسبوك ، وجاء فيه: ببالغ الحزن تنعى الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الإعلامية الكبيرة منى هلال التي رحلت عن عالمنا تاركة بصمة مهنية متميزة عبر شاشة التليفزيون المصري، ومن خلال أدائها الرصين وطلتها المثقفة التي جذبت جمهورًا واسعًا من محبي الفنون والآداب في مصر والعالم العربي.

مسيرة منى هلال المهنية 

تمكنت منى هلال عبر سنوات من العمل الجاد أن تتدرج في المناصب داخل مبنى ماسبيرو، حتى تولت رئاسة القناة الثانية، ثم شغلت منصب مدير عام البرامج الثقافية. 

كانت تؤمن بأن الإعلام رسالة ومسؤولية، وأن القيمة الحقيقية تكمن في جودة ما يقدم، لا في المسميات الوظيفية.

ومن أبرز ما قدمته منى هلال في سنواتها الأخيرة حلقتان مميزتان عن مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخراني، إلى جانب تناولها لمسرحية «مطلوب على وجه السرعة» التي شارك في بطولتها هالة فاخر وهالة صدقي والمنتصر بالله. 

كما خاضت تجربة التمثيل في عدد من الأعمال التلفزيونية، بدأت بمسلسل «حتى لا يختنق الحب» عام 1983، ثم شاركت في المسلسل الشهير «حكايات هو وهي» عام 1985 أمام السندريلا سعاد حسني والفنان أحمد زكي، قبل أن تعود بمسلسل «زهرة في الأرض» عام 2005.

منى هلال تحتفظ برسالة العندليب 

وقد كشف الناقد طارق الشناوي في مقال له بعنوان «رسالة العندليب الغاضبة ضمن أسرار محرم فؤاد»، إذ أشار إلى احتفاظ منى هلال برسالة نادرة بخط يد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كانت قد وصلت بالخطأ إلى محرم فؤاد في أحد فنادق لندن مطلع السبعينيات. 

ورغم حساسية مضمونها، آثرت الراحلة الاحتفاظ بها كأمانة، ولم تفصح عنها لا في حياة عبد الحليم ولا بعد رحيل زوجها بسنوات، في موقف يعكس قدرًا كبيرًا من الوفاء والأمانة.

وعرفت كذلك بإخلاصها لمؤسستها، إذ رفضت عام 2011 التقدم لرئاسة قناة متخصصة، مؤكدة أن القناة الثانية هي بيتها الأول، وأن لديها رؤية ومشروعًا تعمل عليه منذ سنوات، معتبرة أن الإنجاز الحقيقي في العطاء المتواصل لا في السعي وراء المناصب.

