أستاذ تفسير: الثوابت في النص القرآني «تظل كما هي» والأفراد والمفاهيم «تتغير»

ألقى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، الضوء على مفهوم التجديد في فهم القرآن الكريم، مؤكدًا أن الثوابت في النص القرآني تظل كما هي، بينما يتغير الأفراد والمفاهيم بتغير الزمان والمكان.

وأوضح أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الصدقة، على سبيل المثال، تظل ذات دور ثابت في تزكية النفس وتطهيرها، لكن أشكالها وأنواعها قابلة للتغير والتطور.

وأشار إلى أن القرآن الكريم قدم مفاهيم ثابتة تتعلق بالإعداد للعدو، مستشهدًا بالآية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، مبينًا أن الأدوات المستخدمة في الحرب قد تتغير بتغير العصور، فما كان يُعد بالخيل في الماضي، قد يُعد اليوم بالقوى الناعمة أو الاقتصادية أو حتى الحرب الإلكترونية.

أهمية التأويل

أكد أبو عاصي أهمية التأويل المعاصر للنصوص القرآنية، مشددًا على أن القرآن لا يقيد المفسرين بفهم واحد للنصوص، بل يدعوهم للبحث والتفكير في مفاهيم جديدة تتناسب مع العصر والبيئة التي يعيشون فيها.

واستشهد بالآية "وما جعل عليكم في الدين من حرج" للتأكيد أن الدين لم يُشرع ليكون عبئًا على المؤمنين في أي زمان أو مكان.