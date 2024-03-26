جامعة عين شمس الامتحانات مراقبة بالكاميرات لمواجهة حالات الغش

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل منتصف الدراسي الثاني ستنتهي في بداية شهر ابريل 2024 ، حيث تمت مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات الرسمية خلال تلك الفترة.

وأكد الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه لم يتم ضبط اي حالات غش في الامتحانات لافتا، ان الامتحانات مراقبة بالكاميرات داخل اللجان الامتحانية.





وأشار إلى أن أسئلة الامتحانات في متناول جميع الطلاب ولا يوجد شكاوى من الامتحانات حيث تمت مراعاة وضع الاسئلة لجميع فئات الطلاب.





وفى أجواء رمضانية ، نظمت رابطة خريجي جامعة عين شمس ، أمسية رمضانية مميزة بعنوان " خان الزعفران " بساحة الحرم الرئيسي للجامعة.

وأقيمت الأمسية الرمضانية في أجواء تاريخية و شرقية مستلهمة من شارع المعز وتضمنت باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات ، من بينها حفل غنائي بمشاركة كورال هارموني بقيادة المايسترو محمود وحيد، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة وبازار ثرى ، إلي جانب سحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي.

وأعرب الحضور عن خالص شكرهم لرابطة الخريجين علي هذه الأمسية المميزة.