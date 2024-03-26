مدحت شلبي: حسن حمدي أفضل رئيس جاء للنادي الأهلي

أكد مدحت شلبي، الإعلامي والمعلق الرياضي، أن الجميع يقول أن صالح سليم أفضل رئيس للنادي الأهلي على مدار التاريخ، ولكن في إعتقادي أن حسن حمدي كان الأفضل وتحقق العديد من الإنجازات في عهده.

وقال مدحت شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أن محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي يعتقد أن لي موقف ضده، خاصة في انتخابات النادي، عندما قابلت محمود طاهر الرئيس السابق للنادي.

وتابع مقدم برنامج “ع المسرح”، أن محمود طاهر أدار النادي الأهلي بكفاءة، والمقارنه بينه وبين محمود الخطيب متوازنة، ولكن منهما له إنجازاته الكبيرة في النادي.