طريقة علاج صداع التوتر حسب نوعه

صداع التوتر يبدو كأن هناك شريطًا ضيقًا ملفوفًا حول رأسك يضغط على الجبهة والصدغين وهناك العديد من العوامل التي تسبب الصداع التوتري، وقد لا تتمكن من تجنب جميع المحفزات المحتملة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك” هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من صداع التوتر وإذا لم ينجح العلاج المنزلي، فقد يكون لدى مقدمي الرعاية الصحية أدوية وعلاجات أخرى لتخفيف ضغط الصداع التوتري.

أنواع صداع التوتر



يصنف مقدمو الرعاية الصحية صداع التوتر بناءً على عدد مرات إصابتك به، وهى:

عرضي غير متكرر: يحدث الصداع يومًا واحدًا في الشهر أو أقل.

عرضي متكرر: تعاني من صداع واحد إلى 14 مرة كل شهر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

مزمن : تعاني من أكثر من 15 صداعًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر.

علاج صداع التوتر



تختلف العلاجات حسب نوع صداع التوتر زعلى سبيل المثال، إذا كنت تعاني من صداع عرضي، فقد يوصي طبيبك بالبدء في تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية.

كما يصف العلاجات البديلة مثل الارتجاع البيولوجي أو التأمل أو العلاج السلوكي المعرفي للمساعدة في إدارة التوتر.

العلاج الطبيعي لانقطاع التنفس أثناء النوم أو المفصل الفكي الصدغي.