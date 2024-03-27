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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تنظم مأدبة الإفطار الرمضاني السنوية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم، حفل إفطارها السنوي بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية،  واللواء محمد عمار  مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ، واللواء خالد عبد السلام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، ولفيف  من القيادات  الأمنية والتنفيذية  بالغربية وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  بالغربية ووكلاء الوزارات والصحفيين والاعلاميين  وبحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

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أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بحضور قيادات محافظة الغربية  شركاء النجاح  فى حفل  الإفطار السنوي الذي تنظمه الجامعة ويجتمع به أسرة الجامعة بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية ودعم أواصر الود والمحبة بينهم، موجها الشكر لكل من شارك في الاعداد لحفل الإفطار الجماعي وظهوره بهذا الشكل اللائق.

التنفيذية البيئة الامنية الإفطار الرمضاني الام إعلاميين أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدكتور محمود سليم الدكتور محمود ذكي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدلتا الدكتور طارق رحمي الدكتور أحمد عطا الدراسات العلي الدكتور أحمد

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