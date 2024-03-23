19 مرشحا لحجز مقاعد محكمة استئناف طنطا.. بدء تصويت المحامين بلجان الغربية

شهدت لجان التصويت بمقر نقابتي المحامين بمحكمتي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية صباح اليوم، السبت، بدء توافد المئات للمشاركة في سباق التصويت لانتخاب أعضاء النقابة العامة علي مقعد محكمة استئناف طنطا.

وبلغ عدد المرشحين 19 مرشحا تحت إشراف قضائي كامل تزامنا مع توافر الخدمات الأمنية الكاملة لضمان استمرار مراحل الانتخابات بشكل مستقر وآمن.



وحرص أنصار ومؤيدو المرشحين على دعمهم بشكل إيجابي من خلال توزيع مطبوعات ورقية وبروشرات تستهدف الحث على المشاركة في التصويت لضمان خروج الانتخابات بالنقابة بشكل ديمقراطي كامل دون تناحر.

وكانت انتخابات نقابة المحامين انطلقت فعاليات التصويت بها لاختيار النقيب العام ونحو 28 عضوا للمجلس عاما.

وحددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 488 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما تجري عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تحت رئاسة المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.

وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي:

30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية

115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة

19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا

21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة

16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية

10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية

18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف

17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط

7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.



وأعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، أن عمليات التصويت تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد اكتمال النصاب القانوني من حضور ثلاثة آلاف محام أو ثلث جمعية الانتخابات على الأقل، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا..

حددتِ اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، واختيار 25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها.

يذكر أن نقابة المحامين المصرية تضم37 نقابة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.