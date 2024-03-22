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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعريفة الأجرة الجديدة في الغربية.. زيادة 15% لركوب المواصلات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم عن صدور القرار  رقم ٣٩٤ الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف قري ومراكز المحافظة والمحافظات المجاور والخطوط الداخلية ووسائل النقل الداخلي  وزيادتها بنسبة 15 ٪ فقط.

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وشهدت مواقف محافظة الغربية بدء تطبيق التعريفة الجديدة ومتابعة محافظ الغربية ومسئولي المواقف ورؤساء الوحدات المحلية والمدن لكافة المواقف بمدن ومراكز المحافظة المختلفة.

جاء ذلك  عقب اجتماع رحمي مع رؤساء مجالس المدن والأحياء عقب تحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الذي أقره المهندس وزير البترول والثروة المعدنية حيث قرر زيادة أسعار السولار بمقدار 1.75 جنيه للتر، وزيادة  أسعار البنزين بمقدار 1 جنيه.

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في ذات السياق وجه "رحمي" محافظ الغربية كل من العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالمحافظة والدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف بالغربية ورؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بأهمية تطبيق الرقابة الكاملة على مواقف السيارات لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين غرامة وخمسمائة جنيه وإلزام السائقين بوضع ملصق بالتعريفة الجديدة على زجاج المركبة بخط واضح وظاهر والتزام السيارات بخطوط السير المقررة بين المواقف، وأن يتم تحميل السيارات بالإعداد المقررة لكل سيارة وعلى رؤساء الوحدات المحلية والمدن متابعة تنفيذ التعريفة الجديدة بكل دقة.

وأكد محافظ الغربية على مسئولي مشروع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمحافظة وضع لافتات ظاهرة بالمواقف تعريفة الركوب الجديدة.

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كما وجه  محافظ الغربية على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن ديوان محافظ الغربية أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين.

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