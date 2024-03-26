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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لاعب الأهلي السابق: أمي عندها حكمة غير موجودة في الشخص المتعلم

صدى البلد

أشاد عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، بدعم والدته له خلال مسيرته الكروية. 

وأضاف عمرو الحديدي: "أمي كانت تدعمني لتحقيق حلمي بلعب كرة القدم، وطلعت 4 رجالة وبنتين وكانت دائما تقول ليّ أنا ببني 4 عمارات وفيلتين، وكنت مرتبط بيها جدا، ست حكيمة رغم قلة التعليم "مش موجودة عند ناس متعلمين"، وتملك القيادة والقوة، معقبا: "كانت دايما بتداري عليا".

ودخل عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في نوبة بكاء على الهواء، إثر عرض صورة والده الراحل، قائلا: وجعت قلبي، أبويا كان راجل غلبان قوي".

واستعاد لاعب النادي الأهلي السابق، ذكرياته الشخصية مع والده، لافتا إلى أن والده رفض في البداية ممارسته كرة القدم خوفا عليه، معقبا: لأني كنت أصغر واحد في إخواتي ودعمني بعد أن انضمامي للنادي الأهلي وطلب من الكابتن محمود الجوهري السماح له بحضور تدريبات ومباريات ومعسكرات الفريق". 
 

عمرو الحديدى النادي الأهلي كرة القدم الإعلامي محمد موسى بكاء

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