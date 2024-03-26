نجم الأهلي السابق: أمي دعمتني كثيرا لتحقيق حلم احتراف كرة القدم

قال عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، "أمي كانت تدعمني لتحقيقي حلمي بلعب كرة القدم، وطلعت 4 رجالة وبنتين وكانت دائما تقول ليّ أنا ببني 4 عمارات و فلتين، وكنت مرتبط بيها جدا، ست حكيمة رغم قلة التعليم "مش موجودة عند ناس متعلمين"، وتملك القيادة والقوة معقبا :"كانت دايما بتداري عليا".

ودخل عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في نوبة بكاء على الهواء، إثر عرض صورة والده الراحل، قائلا: وجعت قلبي، أبويا كان راجل غلبان قوي".

واستعاد نجم النادي الأهلي السابق،: ذكرياته الشخصية مع والده، لافتا إلى أن والده رفض في البداية ممارسته كرة القدم خوفا عليه، معقبا: لأني كنت أصغر واحد في إخواتي ودعمني بعد أن انضمامي للنادي الأهلي وطلب من الكابتن محمود الجوهري السماح له بحضور تدريبات ومباريات ومعسكرات الفريق".

