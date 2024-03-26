عمرو الحديدي: الجوهري أطلق عليا ملك العالي.. ولاعبو الأهلي لقبوني بالرجل الطائر

قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، إن الكابتن محمود الجوهري هو من أطلق عليا ملك العالي، بينما لاعبي الأهلي لقبوني بالرجل الطائر".

تابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الغرور الذي أصاب المدير الفني السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر أفقده تحقيق بطولات سهلة و رجعه إلى صوابه صحح مسار الفريق.

تابع نجم النادي الأهلي السابق، كولر لديه ثقة كبيرة في لاعبيه وتدويرهم وإمكانيات محلل الأداء، وجهز 3 فرق حاليا للنادي الأهلي وأصبح متوفر في كل مركز 2 لاعبين".