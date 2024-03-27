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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلسل جرائم الاحتلال مستمر.. محلل سياسي فلسطيني: شقيقتي الكبرى استشهدت بأحداث غزة

قصف غزة
قصف غزة

أكد طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، أن الجريمة الانسانية التي تحدث في غزة في مجمع الشفاء الطبي، من عمليات القتل ضد الفلسطينيين تتم بدون رقيب، وعلى مسمع ومرأى من العالم أجمع.

 

وقال طه الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن شقيقتي الكبرى استشهدت خلال تلك العمليات، إضافة إلى أن 12 شخص استشهدوا بعدد بحثهم عن المساعدات الانسانية.

 

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر استطاعت أن تقوم بادخال 35 شاحنة من معبر رفح، مؤكدا أن مصر تسعى جاهدة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكثافة". 

طه الخطيب الجريمة الانسانية غزة العالم المساعدات الانسانية

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