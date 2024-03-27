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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الأهلي السابق: الكرة المصرية تُدار بالمحسوبية.. وغياب التخطيط دمرها

عمرو الحديدي نجم
عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق

قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، إن أزمة الكرة المصرية تعود إلى غياب التخطيط السليم من قبل الاتحاد المصري ووزارة الرياضة ومجالس إدارات الأندية، موضحا أنها تدار بالمحسوبية .

تابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت أتمنى عودة الكابتن حسن شحاتة لتولي تدريب المنتخب، لأنه حقق بطولات كثيرة، لافتا إلى أن هناك أخطاء بالجملة داخل اتحاد الكرة بسبب خروج المنتخب مبكرا في بطولة الأمم الإفريقية.

وعلق نجم النادي الأهلي السابق، على تصريحاته المؤيدة لاستمرار مجلس اتحاد الكرة المصري قائلا: "عايز الاستقرار لبلدي ويكمل مدته".

عمرو الحديدى النادي الأهلي الكرة المصرية التخطيط الاتحاد المصري

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