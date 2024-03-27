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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يُسجّل 48 جنيهًا مُجددًا .. وهذا سعره في 20 بنكًا

سعر الدولار
سعر الدولار

 سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 27-3-2024، استقر  في جميع  البنوك العاملة في مصر.

وكانت أسعار الدولار قد شهدت هبوطًا كبيرًا بعد تحديد سعر عادل للجنيه المصري والقضاء على السوق السوداء في مصر، حيث وصل سعر الدولار في وقت سابق إلى 73 جنيهًا، أما الآن فيتراوح سعر صرف الدولار ما بين 48 و47 جنيهًا.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول وصل إلى 47.90 جنيه للشراء و48 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 47.90 جنيه للشراء و48 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي بلغ 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 


سعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك قناة السويس 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف الأهلي المتحد  47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع .
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع. 
سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم البنك العربي الافريقي الدولي 47.74 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع .
سعر الدولار في بنك الإسكندرية  47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي  47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع .
سعر الدولار اليوم في بنك البركة 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في ميد بنك 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

أقل سعر صرف للدولار 

كان أقل سعر للدولار اليوم 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي .

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات  47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي  47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع. 

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