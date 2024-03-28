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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات خارقة وسعر لن تصدقه .. فيفو تطلق جهاز Pad 3 Pro

صدى البلد

إذا كنت تبحث عن جهاز قابل للطي بإمكانيات مميزة يمكنك تجربة جهاز “Pad 3 Pro ” من شركة  فيفو الذي يأتي بعدة ميزات .

وفقا لموقع “ gizmochina "  يأتي  جهاز Pad 3 Pro بشاشة بحجم كبيرر من نوع" LCD “بقياس  13 بوصة ودقة 3096×2064 بكسل وتدرج لوني ”P3 بالكامل"، وتدعم “محتوى HDR10”

ويأتي جهاز" Pad 3 Pro  8 " بمكبرات صوت بالإضافة إلى صوت بانورامي ثلاثي الأبعاد .

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أما عن كاميرا جهاز “ Pad 3 Pro ” بإطارًا مسطحًا وكاميرا دائرية ومزود بمستشعر بدقة قدرها 13 ميجابكسل. وتوجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة.

ويعد جهاز" Pad 3 Pro “ بمعالج” Dimensity 9300 “من ميدياتيك وبذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 ”وبمساحة تخزين داخلية تصل إلى  512 جيجابايت من نوع" UFS 4"

أما عن  بطارية الهاتف فتأتي بسعة قدرها 11500 ميلي أمبير وبطارية للشحن السريع بقوة قدرها 66 واط أما عن خيارات الاتصال فقد يأتي الهاتف بخياررات WiFi-7 و Bluetooth 5.4 .

ويتوفر جهاز " Pad 3 Pro “  بكلا من اللون الرمادي والأزرق والأرجواني، أما عن سعره  فقد يتراوح سعره من  415 دولارًا  إلى  512 جيجابايت.

جهاز Pad 3 Pro كاميرا امامية بطارية للشحن السريع جهاز قابل للطي ذاكرة وصول عشوائي

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