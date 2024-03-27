محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير الخطوط الجوية السعودية بشرم الشيخ زيادة السياحة العربية

بحث محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع عبدالملك المسفر مدير الخطوط الجوية السعودية بشرم الشيخ، مساء الثلاثاء، سبل التعاون وزيادة السياحة العربية وخاصة السعودية إلى مدينة شرم الشيخ.

وأشار مدير الخطوط السعودية بشرم الشيخ إلى وجود رحلة يوميا من جدة إلى شرم الشيخ تصل إلى أربع رحلات يوميا خلال المواسم والأعياد، ومن المنتظر زيادتها.

وأعرب المسفر عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء، مؤكدا علي العلاقات الودية والحب والإخاء بين البلدين.

كما هنأ مدير الخطوط الجوية السعودية بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء على حصوله على جائزة رجل العام "AFASU"الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم "رجل العام"، وحصول مدينة شرم الشيخ على جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الاتحاد الإفريقي الآسيوي.

حضر اللقاء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات.