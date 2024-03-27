بسبب محمد صلاح.. رسالة نارية من رضا عبدالعال إلى حسام حسن

ظهر المنتخب المصري في صورة مشرفة وقوية في نهائي بطولة كأس العاصمة التي واجه فيها منتخب كرواتيا مساء أمس.

بينما تصاعدت ردود أفعال في الوسط الرياضي عن أزمة النجم محمد صلاح مع المنتخب حيث وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، رسالة نارية إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب أزمته مع محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ten»: «محمد صلاح، رفض التواجد في معسكر منتخب مصر، بسبب (لسان) حسام حسن، وتصريحاته ضد اللاعب».

وأضاف: «طالبنا حسام حسن، في الفترة الماضية بالهدوء وتعيين متحدث رسمي للجهاز الفني».



وتابع: «لو صلاح، مصاب وفي لسان حلو، كان هيجي المنتخب ويساند اللاعبين، اللسان الحلو يفتحلك كل الأبواب».

وتعرض منتخب مصر للخسارة أمام كرواتيا، بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد مصر، في نهائي بطولة كأس العاصمة.