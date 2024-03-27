ننشر الصور الأولى لحادث تصادم سيارة بقطار في أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " الصور الأولى لحادث تصادم قطار بسيارة بشريط السكة الحديد بأسوان.

وكانت قد انقذت العناية الألهية شخص سائق سيارة ملاكى عقب تعرضه للإصابة نتيجة وقوع حادث تصادم سيارته بقطار عند شريط السكة الحديد بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو شمال أسوان ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الاولية .

حادث

الصور الأولى لحادث تصادم قطار بسيارة بأسوان

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة ملاكى أثناء مروره بكوبرى قرية المحاميد التابعة لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب، وتم رفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية وفتح شريط السكة الحديد مرة لتحرك القطار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.