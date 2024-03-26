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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية رئيس الوزراء.. محافظ أسوان يفتتح احتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات احتفالية " المرأة من أجل مستقبل مستدام " ، والتى تقام فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى ضمن فعاليات الاحتفال بالمرأة خلال الشهر الحالى ، والتى استهلت بيوم المرأة العالمى ، ثم يوم المرأة المصرية ، وأخيراً عيد الأم؛ وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وخلال كلمته بحضور الموظفات العاملات بديوان عام المحافظة ، أكد اللواء أشرف عطية على أن الاهتمام بالمرأة يأتى من منطلق الرعاية الغير مسبوقة التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعا ، مشدداً على أهمية زيادة الوعى لدى سيدات أسوان بما يتم بذله من جهود ، وتقديمه من خدمات جليلة للمرأة الأسوانية.

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تمكين المرأة 

وساهم ذلك فى حصول المحافظة على المركز الأول لجائزة التميز الحكومى لمشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ويتمثل فى تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية حيث تم شارك المشروع ضمن مؤتمر " كوب 28 " بدولة الإمارات الشقيقة.

وأوضح أشرف عطية على أننا نسعد دائماً بالنجاحات المتتالية التى تحققها المرأة الأسوانية ، ونحرص على تمكينها ودعمها بشكل مستمر حيث يتم تسخير كافة الإمكانيات لمشاركة أصحاب المواهب من السيدات فى المعارض المحلية والدولية للمشغولات والحرف التراثية واليدوية.

ولفت المحافظ إلى أن الهدف من احتفالية المرأة من أجل مستقبل مستدام هو هدف توعوى للتأكيد على الجهود المبذولة لتمكين المرأة من خلال مشاركتها فى الدورات التدريبة التى تؤهلها لتقود مسيرة العمل والإنتاج فى مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية ، وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء شهادات تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية لسيدتين بالديوان العام .

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