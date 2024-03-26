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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان ليوم 16 من شهر رمضان

أذان المغرب
أذان المغرب

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان ، فى اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 26/3/2024 فى تمام الساعة السادسة ودقيقة ( 06:02 م ).

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تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان.. لليوم الخامس عشر من رمضان

أذان المغرب 

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء الموافق 26/3/2024  ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:23 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:46 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:54 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:21 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:16 مساءً.

 

 

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