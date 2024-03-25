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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: بدء خطوات تنفيذ مشروع مركز التمور بقرية فارس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع ، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب المدير ومدير مكون التطوير المؤسسى بالمحافظات وبناء القدرات بالمشروع ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى ، فضلاً عن ممثلى المشروع ومدير المكتب الفنى بالمحافظة .

يأتي ذلك فى ظل التنسيق المتواصل بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية بأفكار ورؤى مستنيرة بما يحقق الصالح العام للمواطن الأسوانى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

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منتجات النخيل

وتناول اللقاء إستعراض الخطوات الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل وبعض الحاصلات الزراعية داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو ، وسوق للجملة ومنطقة لوجستية للتبادل التجارى ، وكذا مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجال التطوير المؤسسى وإعداد خطة تدريب القيادات والعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية ، وعقب ذلك قام فريق عمل المشروع بعقد إجتماع تنسيقى مع اللجنة المحلية المُشكلة لتيسير تنفيذ المشروع بالمحافظة ، وتنظيم زيارة ميدانية لقرية فارس .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك إهتمام كبير من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بفتح آفاق جديدة من الإستثمار وفقاً للرؤية الشاملة للقيادة السياسية بهدف تحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للمشروعات الإستثمارية فى كافة القطاعات ، وهو ما يشهد متابعة دقيقة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحويل المقترحات والأفكار إلى فرص إستثمارية واعدة وحقيقية تساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

وأشار المحافظ إلى أهمية الإستفادة من أصحاب الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال التمور لما لديهم من رؤية وخبرات وتجارب إبتكارية تسويقية عالية ستساهم بشكل مباشر فى نجاح مشروع مجمع التمور بفارس ، وهو الذى يتواكب مع تفعيل أوجه التعاون مع معهد البحوث الزراعية لتحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع الحيوى بالتصدير المحلى والدولى .

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التطوير المؤسسى

وطالب أشرف عطية بأن يراعى التطوير المؤسسى بالوحدات المحلية القروية بإعتبارها أصغر وحدة إدارية تتبع للمحافظة والإدارة المحلية الربط بينها وبين المشروعات التى تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية والحرفية حتى يتسنى هيكلة المنظومة بأسلوب وفكر علمى نموذجى وإحترافى ووضع قواعد وضوابط تنظيمية محكمة لها وتحديد المهام والواجبات والإختصاصات للعاملين بالمنظومة بما يساهم فى تحقيق السيطرة الهادفة لتقييم الأداء للعاملين ، وبالتالى الوصول إلى أعلى المستويات فى تقديم الخدمات للمواطنين بالجودة العالية .

وقدم الدكتور خالد عبد الحليم شكره لمحافظ أسوان لما يتم تنفيذه على أرض المحافظة من بناء كوادر وعناصر بشرية متميزة ، ليكون بمثابة تجربة رائدة برؤية متكاملة فى مجال التطوير المؤسسى ، موضحاً بأنه يتم من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية التعرف على الأفكار لتنفيذ مشروعات تمتلك كافة مقومات النجاح فى التنمية الإقتصادية المحلية والإستثمار .

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