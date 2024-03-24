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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى مدينة السباعية يشكرون محافظ أسوان لتسوية الطريق المؤدى لمقابر المدينة

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مدينة السباعية محمود عليان لانهاء شكوى أهالى المدينة من سوء الطريق المؤدى للمقابر .

جاء ذلك بناءاً على ما تم تداوله من رواد مواقع التواصل الإجتماعى حول شكوى أهالى قرية مدينة السباعية من سوء الطريق المؤدى إلى مقابر المدينة نتيجة تراكم لأعمال الحفر على جانبي الطريق مما يعيق حركة السير . 

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شكوى

وقد أفاد محمود عليان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بتحقيق حالة الرضا للمواطنين وسرعة التدخل والتفاعل مع هذه الشكوى ، وتلافى أسبابها فقد تم التواصل مع فرع شركة الكهرباء بالمدينة والتى تقوم بتوصيل كابل أرضى جهد متوسط قدرة 11 ك . ف أمبير بطول 1800 متر مغذى إضافى لشبكة كهرباء المدينة بهدف زيادة القدرات وتحسين الأداء .

وأشار عليان إلى انه تم إجراء أعمال رفع مخلفات الحفر وتسوية الطريق وتيسير حركة مرور المواطنين والمركبات وهو ما لاقى إستحسان وإشادة من المواطنين ، وشكر لمحافظ أسوان ومسئولى الوحدة المحلية بمدينة السباعية لسرعة الإستجابة لشكوتهم .

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