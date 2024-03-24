تعليم أسوان: المواد الدراسية لجميع المراحل تعرض عبر منصة البث المباشر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان جداول عرض المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية، علي منصة البث المباشر للمحافظة حيث وفرت المديرية رابط منصة البث المباشر لمحافظة أسوان، عبر الرابط التالى: https://livestream.moe.gov.eg/login .

ويمكن للطالب الدخول على المنصة ومشاهدة الحصص التي سبق شرحها من خلال الحساب الموحد وبرنامج الـ Teams، عبر الرابط.

وبدأ عرض المواد الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان، من اليوم الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 مارس.

منصة البث المباشر

ويبدأ عرض حصص المواد الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان من الساعة الـ9 صباحًا، حتى الساعة الـ 12 ظهرًا.

ويعرض عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان، عدد 3 يوميًا لجميع المراحل التعليمية، وحول المواد التي يتم عرضها جاءت كالتالي: مواد المرحلة الابتدائية وتشمل الصف الرابع والخامس والسادس هي اللغة العربية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والـict .

أما مواد المرحلة الإعدادية شملت: لغة عربية، ولغة إنجليزية، دراسات اجتماعية، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بينما تضمنت مواد المرحلة الثانوية التالي: التاريخ، والجغرافيا، الفلسفة، المنطق، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الفيزياء.