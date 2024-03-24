تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان لليوم الرابع عشر من رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان لصباح الأحد ، فى اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الأحد الموافق 24/4/2024 فى تمام الساعة السادسة ودقيقة ( 06:01 م ).

أذان المغرب

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الأحد الموافق 24/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:26 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:48 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:54 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:21 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:15 مساءً.