إزالة التعديات ورفع للإشغالات والتراكمات والمخلفات بمدن أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لحالة تعدى فى المهد بنطاق حى الصداقة الجديدة بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، فضلاً عن تنظيم حملة مسائية إستهدفت رفع 314 حالة إشغال ، وتحرير 17 محضر إشغال طريق بالعديد من الشوارع بنطاق حى غرب بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وردم البرك والمستنقعات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى.



جهود المحليات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإستكمال أعمال ردم البرك والمستنقعات على مدار اليوم ليلاً ونهاراً بواسطة اللوادر للقضاء على إحتمالية لإنتشار الحشرات الطائرة من البعوض والناموس وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة الملاريا بمديرية الصحة.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتفنيذ أعمال النظافة العامة ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع الرئيسية والداخلية بمختلف أحياء المدينة.

وفى نفس السياق واصلت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بإستكمال أعمال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمداخل المدينة ، مع تقليم الأشجار للحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة السياحية .