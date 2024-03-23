عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات ورفع للإشغالات والتراكمات والمخلفات بمدن أسوان

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لحالة تعدى فى المهد بنطاق حى الصداقة الجديدة بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، فضلاً عن تنظيم حملة مسائية إستهدفت رفع 314 حالة إشغال ، وتحرير 17 محضر إشغال طريق بالعديد من الشوارع بنطاق حى غرب بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وردم البرك والمستنقعات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى. 
 

محافظ أسوان: متابعة ميدانية لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

محافظ أسوان يتابع انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس

جهود المحليات 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإستكمال أعمال ردم البرك والمستنقعات على مدار اليوم ليلاً ونهاراً بواسطة اللوادر للقضاء على إحتمالية لإنتشار الحشرات الطائرة من البعوض والناموس وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة الملاريا بمديرية الصحة. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتفنيذ أعمال النظافة العامة ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع الرئيسية والداخلية بمختلف أحياء المدينة. 

وفى نفس السياق واصلت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بإستكمال أعمال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمداخل المدينة ، مع تقليم الأشجار للحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة السياحية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: متابعة ميدانية لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

ترشيحاتنا

مزاد الفنون الإسلامية.. بيع لوحة من الرخام الأموي المنحوت

تقلبات حادة وسريعة|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

مخرجات الحوار الوطني.. إعادة تخطيط المناطق الصناعية لتعزيز الصناعة المحلية| 6 مبادرات للتصدير

الأمن الروسي يعتقل 11 شخصاً متورطين في الهجوم الإرهابي في موسكو

المقاومة الفلسطينية تجبر الجيش الصهيوني على مد خدمة جنود الاحتلال شهورا إضافية

أعوذ بالله من الحاسدين.. تعليق مثير لـ إمام عاشور بعد إصابته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة وأولادها| تفاصيل

قريبا.. إطلاق سيارات كهربائية رخيصة الثمن| تفاصيل

BMW تعود للأزرار بدل اللمس في سيارتها الجديدة Klasse X.. ما السبب؟

آيتن عامر تتعرض لحملة هجوم| بماذا ردت.. وما السبب؟

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ