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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استجابة فورية من محافظ أسوان لوضع حلول عاجلة لمشكلة المياه الجوفية ببنبان

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بقيام لجنة برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بالزيارة الميدانية إلى قرية بنبان بحرى فى حضور النائب البرلماني جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، للوقوف على الشكوى وسرعة التعامل الفورى معها، ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها.

وذلك إيماءً إلى شكوى أهالى قرية بنبان بحرى التابعة لمركز دراو بشأن تدفق للمياه الجوفية داخل قريتهم، وفى تفاعل سريع، واستجابة فورية مع الشكاوى الجماهيرية. 

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وأكد السكرتير العام المساعد أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، سيتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لوضع الحلول العلمية للتعامل مع هذه المشكلة، فضلاً عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوازى مع تعديل مستوى إنحدار خط الطرد لتسهيل سريان المياه، فضلاً عن توفير سيارات شفط وكسح المياه للتعامل مع أي تجمعات للمياه، وذلك كحلول عاجلة للمشكلة.

ولفت اللواء ياسر عبد الشافى إلى أن قرية بنبان بحرى مدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، حيث سيتم تنفيذ مشروع للصرف الصحى بها ليكون حلا جذريا للقضاء على هذه الشكوى، ورفع المعاناة بشكل نهائى عن أهالى القرية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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