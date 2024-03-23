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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدوء بمحطات الوقود ومواقف السيرفيس بأسوان والإلتزام بأسعار المنتجات البترولية والتعريفة الجديدة

متابعة انتظام محطات
متابعة انتظام محطات الوقود ومواقف السيرفيس بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لجولاتهم الميدانية لمتابعة إنتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس حيث تسود بشكل عام حالة الاستقرار والهدوء داخل جميع المحطات والمواقف ، مع التأكيد على السائقين من أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة ، ورصد أى مخالفات للتعامل الفورى معها وذلك وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات وتطبيقها منذ أمس .

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان لمنع أى تجاوزات من بعض السائقين ، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة ، والإطمئنان من المواطنين أنفسهم على إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة .

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التعريفة

متابعة انتظام محطات الوقود ومواقف السيرفيس بأسوان

وكلف المحافظ مديرية التموين بمواصلة تنظيم حملات التفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها ، والتى تم توضيحها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة ، فضلاً عن وضع لافتات إرشادية موضحاً بها التعريفة الجديدة بكل موقف حتى يتسنى الإلتزام بها على الوجه الأكمل .

متابعة انتظام محطات الوقود ومواقف السيرفيس بأسوان
متابعة انتظام محطات الوقود ومواقف السيرفيس بأسوان
متابعة انتظام محطات الوقود ومواقف السيرفيس بأسوان
متابعة انتظام محطات الوقود ومواقف السيرفيس بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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