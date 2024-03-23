قومى المرأة بأسوان يواصل سلسلة الأنشطة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان سلسلة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنظيمها ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بقرى " حياة كريمة " وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

حياة كريمة

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه بناءاً على توجيها محافظ أسوان تم بالتوازى مواصلة تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتثقيف المالى بمركزى دراو ونصر النوبة ، موضحة بأن هذه الدورات تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .