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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة بأسوان يواصل سلسلة الأنشطة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

انشطة المجلس القومى
انشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان سلسلة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنظيمها ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بقرى " حياة كريمة " وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

محافظ أسوان: متابعة ميدانية لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

محافظ أسوان يتابع انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس

حياة كريمة 

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه بناءاً على توجيها محافظ أسوان تم بالتوازى مواصلة تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتثقيف المالى بمركزى دراو ونصر النوبة ، موضحة بأن هذه الدورات تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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